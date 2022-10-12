員林市「走出健康 引以為農」系列活動已經連續舉辦3年，每年都吸引外縣市遊客朝聖。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

員林市公所在藤山步道打造藤山市集，每到週末吸引上千遊客朝聖，而公所為推廣在地農產。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

活動當天將有超過40個農特產攤位到場，還有多項DIY體驗活動。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

員林市公所在藤山步道打造藤山市集，每到週末吸引上千遊客朝聖，而公所為推廣在地農產，16日將在藤山市集舉辦「走出健康 引以為農」農特產推廣活動，將有超過40個農特產攤位到場，還有多項DIY體驗活動，市長游振雄表示，活動當天還邀請金曲樂團「農村武裝青年」助陣，歡迎大家週末一起到藤山聽金曲、享農產。

員林市「走出健康 引以為農」系列活動已經連續舉辦3年，每年都吸引外縣市遊客朝聖，展出包括紅龍果、蜂蜜、咖啡等獲獎優質農產品，還有適合親子的闖關活動、DIY體驗，體驗包括薑黃染布、香包袋拓印及藥草蚊香條，好做又好玩。

游振雄表示，藤山市集成功活絡步道周邊運動商機，民眾可以直接購買優質農特產，還有不定時的食農教育講座，拓展民眾對於農業、食物、土地、環境議題等認識，搭建起「從產地到餐桌」的友善橋樑，也帶動當地觀光產業發展。

游振雄說，活動當天除了有豐富的農特產品外，還有精彩的舞台陣容，包括入圍第29屆金曲獎最佳台語專輯獎的「農村武裝青年」、知名兒童劇團「蘋果劇團」、川劇變臉、街頭藝人等演出，還安排「蔬果神秘箱」、「蔬果知識大哉問」等互動遊戲、1000份麻油雞免費吃。

農經課補充，民眾欲前往藤山市集，鼓勵多多搭乘大眾運輸系統，員林市民在圓林園、龍燈公園、員林火車站皆有可以免費搭乘的「幸福巴士」至藤山步道活動會場，歡迎民眾多加利用，詳細活動內容請上公所官方網站。

彰化員林藤山游振雄市集