2022三義木雕藝術節系列活動，將在10月15、16、22、23日在三義木雕博物館前廣場及水美商圈盛大展開，除靜態展覽另有豐富多元的雕刻、手作體驗等活動，另也規畫小旅行路線推廣三義的人文薈萃，苗栗縣長徐耀昌12日邀請民眾來苗栗感受三義木雕藝術之美、以及慢遊山城的慢活樂趣。

今年三義木雕藝術節以「起藝・啟藝」為主題，象徵苗栗三義為木雕起源地，透過每年木雕藝術節盛事再次開啟經典的藝文饗宴，縣府文觀局長林彥甫說，2022三義木雕藝術節系列活動，除三義木雕博物館有國際木雕藝術交流展、競賽展以外，在木雕博物館廣場也將邀請10位木雕大師以動物為主題現場創作，並設置「最佳人氣獎」、「最佳工藝獎」與「最佳創意獎」3個獎項，邀請民眾在臉書粉絲專頁發文按讚或現場投票。

此外還有文創市集、親子木藝DIY、車製文昌筆等；水美藝術街則有探索職人走廊、木工學堂、竹籐編織、微創輕市集等相關藝文活動。

苗栗縣長徐耀昌12日與三義鄉長呂明忠以及地方各單位代表為活動揭開序幕，並且欣賞2022台灣木雕薪傳成就獎得主木雕大師蔡楊吉以及陳佩吟師徒聯手創作，充分發揮木藝薪傳精神。

現場公布木雕藝術節精彩活動外，也為推廣三義小城故事的清美、蓬勃的生態資源與木雕文化，規劃兼具知性與感性的「慢遊山城－生態、藝文、鐵道之旅」及「地圖集藝－探索木雕師工坊」，將不同面向的文化景點融入三義小城的雕刻秘境，廣邀民眾感受木雕藝術能量以及豐富的人文風情故事。

苗栗縣長徐耀昌表示，三義在藝術、觀光發展表現「打頭名」，每年三義木雕藝術節吸引大批遊客前往三義參觀遊玩，今年活動分別在兩個周末登場，邀請民眾15、16日、22日、23日到三義體驗精彩的木雕節活動，現場還可見證大師級木雕的創作過程，另有冰雕、市集以及木藝手工體驗、藝文表演等，全國遊客到三義感受木雕藝術氣息還能品嘗經典客家美食，感謝三義各層級單位同心協力發展觀光聖地，縣府經持續義不容辭給予協助並與地方共同成長。