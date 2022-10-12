開巿前大量取消之有價證券，櫃檯買賣中心將納入暫緩開盤措施，開巿前一分鐘取消及變更買賣申報數量達開巿前買賣申報數量30%以上之上櫃有價證券將暫緩開盤2分鐘。

櫃買中心表示，考量開巿前委託數量發生大量變化可能影響投資人對巿場行情之判斷，為提醒投資人注意及再次思考投資決策，爰公告修正櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則相關規定，將開巿前一分鐘取消及變更買賣申報數量達開巿前買賣申報數量30%以上之上櫃有價證券暫緩開盤2分鐘，並預計自明(112)年3月20日起開始施行。