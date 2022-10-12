巴西一座遊樂園的海盜船9日晚間在運作過程中突然斷裂成2半，其中一半還垂直插入地面。

巴西一座露天遊樂園9日晚間發生海盜船在運作過程中突然斷成2截的意外，畫面顯示其中一半的海盜船成90度垂直插入地面，海盜船斷裂時還噴發金屬片，導致2名遊客受傷，須送醫治療。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、巴西新聞網站「G1」報導，巴西東北部塞阿拉州（Ceará）的卡寧德（Canindé）一座露天遊樂場9日晚間發生可怕事故，一艘載有遊客的海盜船在運作過程中突然斷裂成2半。

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Two people were injured at an amusement park in Canindé, Ceará, after a boat ride broke in half. #Brazil #Accident pic.twitter.com/4dNWlmEVts — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 10, 2022

畫面顯示其中一半海盜船成90度垂直插入地面，遊客小心翼翼地從海盜船上走下地面，部分遊客在安全落地後難掩驚嚇，激動擁抱在旁等待的家人、朋友。

35歲教師席爾瓦（Marly Santos da Silva）說，事發當時她和女兒、女婿及家人就坐在海盜船上，她形容整個過程就是一場「噩夢」，當海盜船在空中斷掉時，她還以為「大家都要死了」。她和女兒在這起事故中受傷，所幸只是輕傷，不須送醫。

不過海盜船斷成2半時還導致金屬片到處噴飛，導致2名遊客受傷，必須送醫治療。

一名技師就是其中一位受害者，他說事發當時目睹金屬片朝他的頭上飛來，他趕緊舉起手擋住金屬片，保護自己和女友，不過也造成手臂受傷，最終金屬片撞上技師的嘴巴下緣，導致他縫了15針，女友也因為被金屬片打到頭送醫。

這名技師心有餘悸地說：「真的很恐怖！我看到人生跑馬燈在幾秒內閃過。」所幸兩人當晚治療完後就出院。

意外發生後，當局下令關閉遊樂場，後續調查更發現，遊樂園根本沒有營業許可，當地消防局指出，業者有申請，但是申請程序尚未走完。