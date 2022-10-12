木棧道施工期間全線封閉禁止進入，請民眾體諒及配合，切勿擅自闖入。（台中市政府提供）

台中市政府定期維護高美溼地（高美野生動物保護區）木棧道通行安全。農業局指出，將於10月17日起至10月28日止，辦理木棧道維護工程，考量遊客遊憩安全，施工期間木棧道全線封閉，禁止進入；請民眾體諒及配合，切勿擅自闖入，維護自身安全。

農業局表示，因木棧道常年浸泡於海水，例行性進行封閉檢修，是維護安全的必要工作，農業局再次提醒，造訪高美溼地時務必遵守相關管制事項，切勿擅闖施工管制區域；若違反管制規定，將依野生動物保育法相關規定處5萬元以上25萬元以下罰鍰。