短版休閒上衣，590元。（GU提供）

千禧年的「Y2K風潮」席捲時尚圈，成為今年穿搭最熱門關鍵字。日本流行服飾品牌GU今年秋冬推出「GU SWEAT 大學T／帽T系列」，主打全新三大材質類別，包含升級棉質、潮酷厚磅、舒適雙面織紋，並有基本版型、Oversize寬鬆版型及短版，全系列單品590元起。

許多人喜歡在較冷的氣候選擇較為寬鬆舒適的單品，但又希望整體穿搭不要過於居家感。GU「SWEAT大學T／帽T系列」透過3種全新材質帶來舒適著感。「升級棉質」在表面使用100％純棉材質，內裡則是棉質混紡，輕量又快乾，觸感舒適且不易起毛球，而領口及袖口的滾邊粗羅紋不易變形，大大提升單品耐穿度；「潮酷厚磅」穿起來厚實且具有質感，內裡以約13盎司的內刷毛材質製成，蓬鬆具有份量的材質提升單品的硬挺度，側邊採用羅紋設計，就算是較厚實的磅數也不影響活動性；而「舒適雙面織紋」則是選用加入嫘縈的混紡材質，滑順且帶有光澤的材質，是款觸感及質感兼具的單品。

秋冬的代表色以灰、黑、白等沉穩低調色系最受喜愛，但不想讓整體穿搭過於暗色調，可以選擇搭配不同花色的單品或是亮色配件，點綴整體造型。原子少年陳治廷示範賓夕法尼亞大學校徽印花款的「重磅休閒連帽上衣」搭配海軍藍「緊身牛仔褲」，腰間選擇綁上黑、灰、白相間的「純棉法蘭絨寬鬆襯衫」增添復古感，酒紅色襪子則是全身亮點，透過花紋及顏色變化創造穿搭層次。