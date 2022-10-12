電影第一手、最直接的私密紀錄席琳娜戈梅茲這6年的心路歷程。（Apple TV＋提供）

曾公開承認患有憂鬱症和躁鬱症的小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez），身為社群網站 IG全球排名第5位，擁有超過3.5億的追蹤者，4年前因身心健康狀況不佳暫別社交圈，在今年低調回歸後，她整理好新姿態，推出紀錄片《席琳娜戈梅茲：傾聽我心》分享低潮和逐漸找回自我的過程。

紀錄片《席琳娜戈梅茲：傾聽我心》本周一（10日）世界心理健康日釋出完整預告，希望能為這個重視心理健康與平衡的月份，帶來一劑溫暖的療癒方針。經歷了多年在聚光燈下的生活，席琳娜的名聲高到不可思議，然而意外轉折也總在事業達到高峰隨之而來，她在片中提到「彷彿從未停止工作」，當鏡頭前後全都成為生活和報導，她知道她必須暫別全世界，在無法擺脫「席琳娜戈梅茲」的條件下重新找到與自己相處的方法。

紀錄片由瑪丹娜紀錄片《真實或大膽》的商業型廣告導演阿萊克凱恩西恩執導，第一手、最直接的私密紀錄，以全新角度公開年僅30歲就已成名超過大半輩子的天后，這6年的心路歷程。將於11月4日在Apple TV＋上線。