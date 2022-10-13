人們時常遇到尷尬的情形，其中一種就是自己有口臭不自知，直到別人提醒後才發覺。一名女設計師每次跟男友接吻時，對方就會皺眉面露難色，忍不住詢問下對方才說「妳嘴巴味道真的很臭」，讓她恍然大悟，而會有這種情形全都是睡前一個習慣造成的。

安南醫院副院長許秉毅在《健康2.0》上分享自己看診經歷，他表示，有一名27歲的女設計師，平日跟男友相處愉快，相當甜蜜，但每當2人接吻時，男方總會皺起眉頭，露出無法忍耐的表情，終於有一天女子忍不住詢問「你怎麼每次接吻就臭臉」，對方才坦白「妳的嘴巴有很臭的味道」，

女子聽完後自尊心嚴重受創，開始拼命刷牙，並養成使用漱口水的習慣，然而經過一段時間，女子口臭問題卻一點也沒減少，就醫後才得知，自己有胃食道逆流問題，且因為習慣睡前一杯牛奶的緣故，導致發酵牛奶逆流到口腔，產生腐敗臭酸味。

長期胃食道逆流恐引起胃癌！許秉毅表示，事後他開藥給女子，並囑咐以溫水取代牛奶，女子的胃食道逆流問題終於好轉，口臭也因此改善。許秉毅說，嚴重口臭還有另一種可能，就是胃幽門螺旋桿菌感染，細菌會隨胃液跑到口中而發臭，且此種狀況相當危險，輕則引起慢性胃炎、胃潰瘍、嚴重則可能十二指腸潰瘍甚至胃癌發生。