審計部近日提出調查報告指出，高端疫苗在交貨時有多次逾期紀錄，其中有不少次逾期超過30天，但衛福部卻僅針對每日逾期的部分計罰，應要求針對逾期30天的部分計罰，否則違反契約規定。中央流行疫情指揮中心今天表示，在審計部今年1月提出相關意見後，指揮中心即於3月24日依相關規定計罰。

審計部報告指出，截至今年1月15日為止，疾管署共辦理12次高端疫苗驗收，其中有4次逾期超過30天，但疾管署卻僅針對每日逾期部分計罰，與契約規定不合。

指揮官王必勝解釋，指揮中心是在3月高端完成最後一次交貨後，一併將先前違約的部分計罰，並沒有未依規定辦理，也不是因為審計部前來查帳才說要罰，而是內部有相關的作業程序。

外界質疑，若依審計部透露的計罰部分價款2％違約金推算，每劑高端價格高達1028元，並非先前被爆料的881元，王必勝也否認，強調1028元這個是完全錯誤的推算，「我覺得差滿多的，因為這個推算基礎可能不對，不知道是怎麼算的。」

王必勝強調，高端疫苗的實際價格，礙於商業的關係必須保密，至於先前與聯亞藥廠簽下的7.5億元合約，會在扣除經認可的必要費用後，依依請聯亞繳回，目前正進行作業。

關於日本政府目前仍不承認高端疫苗，王必勝也再次澄清，強調「不是打高端就不能去日本」，只是日本現在規定入境要提出72小時內的PCR證明，但若有打三劑日方認可的疫苗，則可以不用做，因此打高端疫苗的國人，還是要去做PCR，並不是說不能去。

王必勝也指出，目前都在持續與日方溝通，指揮中心已循相關單位，包含駐日代表處持續就高端議題與日本溝通，且也不是說日方拒絕承認高端，只是他們的規則是只承認WHO認可的。

為爭取日方同意，是否會請高端直接向WHO申請EUL？王必勝透露，高端也曾經提出這樣的要求，不過目前就是要等團結試驗結果出爐，由於我國非WHO會員國，能取得的進度資訊相當少，因此還是要等WHO主動公布試驗結果才會知道。