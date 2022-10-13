三日連假結束後，疫情再破5萬大關，中央流行疫情指揮中心公布國內今天新增5萬3356例本土個案，不僅比昨天還高，再創本波疫情次高，今年以來，本土確診已經累計突破700萬例。其中重症再增一例MIS-C8歲男童，確診一個月後才發現冠狀動脈腫大，心包膜積水。
指揮中心公布國內今天新增5萬3356例本土個案，境外65例，死亡新增29例，各縣市分佈，新北市1萬303例、台中市6775例、桃園市5729例、高雄市5643例、台北市5547例、台南市4235例。
重症新增一名MIS-C個案，為一名8歲男童，無慢性病、接種1劑疫苗，8月17日確診，9月23日發燒，全身紅疹腹痛口腔潰瘍，24日到急診，發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C住院，超音波發現冠狀動脈擴大、心包膜積水，使用類固醇等藥物治療後好轉，已於9月28日出院。
根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共244例，36例死亡；分別為32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、158例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天確診數跟上周四相比，增加6933例，增幅達14.9%，本周因為有3天連假，因此數字和上周三比較相近。
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