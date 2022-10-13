配合政府「0到6歲國家養」政策，台鐵宜蘭職場互助教保服務中心8月開張，台鐵局主任秘書陳裕謀今（13）日主持揭牌儀式，小朋友們於教保員陪同下，揹著台鐵局藍皮解憂號小書包，接受祝福。

台鐵表示，宜蘭職場教保中心是在台灣鐵路工會、台鐵局職福會及各單位協力積極推動下，於8月26日向宜蘭縣政府教育處取得設立許可，8月30日起提供教保服務。

宜蘭職場教保中心位於宜蘭火車站對面，交通便利，鄰近充滿童趣的「丟丟噹森林」，獨棟2層樓空間有專為小朋友設計的課桌椅、教具、遊戲玩具、幼兒專用廁所、配膳室設備等，教師能就近安排戶外活動，讓幼兒享受戶外大肌肉活動時間。

台鐵局委託優質非營利法人「財團法人聖母醫護管理專科學校」辦理，收托2至6歲幼兒總計20名，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月2000元，以台鐵或與台鐵簽訂聯合提供教保服務契約機關員工的子女、 孫子女為優先申請對象，餘額將對外開放。