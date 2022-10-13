藝人高欣欣在最新8點檔《市井豪門》中，以劍道教練身分出場，穿著一身帥氣道服，擺起動作架式十足，卻自嘲是「落跑型選手」，看到柔道賽場就想舉雙手投降。她在拍攝前先向劍道教練討教，想偷吃步學幾招簡單的pose，但光一個動作就揮了數10次，還是離自己標準太遠，不過一旁教練看到她敬業的表現，給了85分，
她時隔2年後再加入8點檔，挑戰全新「角頭老大」方艷，飾演倪齊民前女友，她表示兩人合作很多次，也很有默契，第一場戲就有許多火花。她很開心這次角色很MAN、很有權力，還有一位鮮肉跟班童韋傑，讓她現在走路都有風。她也為角色重新購入許多帥氣的馬靴跟褲裝，從頭到腳的大改造，讓人眼睛為之一亮。
為了這一場出場戲，大隊人馬到新竹的劍道場拍攝，拍攝前演員高欣欣、倪齊民、童韋傑先觀看劍道選手對打，感受到滿滿的震撼力，高欣欣說現場的氣勢跟喊聲跟道館地板的震動，讓她肅然起敬。
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