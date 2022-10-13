20：58花蓮近海地震規模4.4 最大震度花蓮4級 21:102022/10/13 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 13日20:58花蓮近海發生規模4.4地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（13）日20：58發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府南方30.3公里，位於花蓮縣近海，地震深度6.8公里。各地最大震度花蓮4級，台東2級，南投1級。 20：17花蓮近海規模5.3地震 最大震度台東4級 國慶日清晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度宜花4級 清晨5.9地震 台鐵區間慢行後恢復原速 #地震 #震度 #花蓮 #4級 #震央 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫措施逐步放寬 花蓮加強版防疫旅館10／16退場 17:282022/10/13 生活 國慶日震不停！台東近海規模4.4極淺層地震 震度4級 11:502022/10/10 生活 凌晨地牛翻身！3：24花蓮外海規模5.9地震 全台有感 03:402022/10/11 生活 花蓮918強震 輕損修繕每戶最高18.6萬 04:102022/10/13 地方新聞 花蓮市攜手與那國町 盼觀光直航 04:102022/10/12 地方新聞 天候不佳玩SUP 4大學生沖出外海獲救 04:102022/10/09 社會新聞 雨彈轟炸！花蓮瑞港公路土石崩落採單線雙向通行 11:382022/10/09 生活 5.9地震國家警報狂響！類918強震？氣象局回應了 06:542022/10/11 生活 花蓮24處C級照護站升級伯公站 老幼同樂傳承客家文化 10:462022/10/11 寶島 花蓮吉安配合防疫政策 免費提供55至64歲原民長者快篩試劑 10:182022/10/12 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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