中央氣象局地震報告指出，今（13）日20：58發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府南方30.3公里，位於花蓮縣近海，地震深度6.8公里。各地最大震度花蓮4級，台東2級，南投1級。

20：17花蓮近海規模5.3地震 最大震度台東4級
國慶日清晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度宜花4級
清晨5.9地震 台鐵區間慢行後恢復原速
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