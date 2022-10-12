花蓮吉安鄉公所配合中央防疫政策，免費提供55至64歲原住民5劑快篩試劑，近日已將領取通知單寄至符合資格的民眾家中，收到者屆時可至鄉公所原住民事務所洽詢領取。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

因應新冠病毒變異株威脅，中央流行疫情指揮中心杜絕原住民部落交叉感染風險，規畫配發家用抗原快篩試劑供55至64歲原住民免費領取，花蓮吉安鄉公所近日已將領取通知單寄至符合資格的民眾家中，屆時可至鄉公所原住民事務所洽詢領取。

吉安鄉公所配合中央流行疫情指揮中心政策，即起免費提供設籍吉安鄉55至64歲(1958至1967年出生)原住民長者每人一份5劑家用快篩試劑，並配合至65歲以上長者快篩實名制免費領取措施結束為止。

吉安鄉公所日前已將領取通知單寄符合資格的民眾家中，收到通知單者，可攜帶戶口名簿或戶籍謄本及身分證，至鄉公所原住民事務所領取，服務時間為上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，若無法親領者，可委託親友代領。

吉安鄉長游淑貞表示，鄉公所積極配合中央防疫政策，在疫情嚴峻時期動員村幹事、村長發送居家關懷物資及醫療照護關懷包，加強執行全鄉巡迴式清消工作，雖然目前疫情趨勢平穩，但鄉親仍需以守護自身、家人健康為原則，務必完整接種疫苗，室內活動請將口罩戴好戴滿、勤洗手多消毒，落實防疫措施，攜手防堵疫情。

此外，依中央流行疫情指揮中心規定，第4輪0至6歲學齡前幼兒（含2016年9月2日以後出生）

，及第2輪65歲以上（含1957年含以前出生）長者免費領取1份5劑的快篩試劑，符合資格的民眾可持健保卡至「健保特約藥局」及「衛生所」領取。