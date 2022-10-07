「Mitala to kakahong等待飛魚」裝置藝術作品，趕在雙十連假亮相。（豐濱鄉公所提供）

飛魚裝置藝術品，相當吸睛，遊客停下腳步拍照打卡。（豐濱鄉公所提供）

位在台11線上的花蓮豐濱鄉為原住民鄉鎮，捕撈飛魚是在地重要產業活動也是原住民傳統文化，鄉公所結合藝術家，在磯崎村設置「Mitala to kakahong等待飛魚」裝置藝術，利用稻草、漂流木、竹片與不銹鋼線藝術拼接，以海漂浮球妝點一雙呆萌大眼，超吸睛，鄉公所歡迎民眾，雙十連假沿台11線到海邊拍照打卡。

「Mitala to kakahong等待飛魚」裝置藝術作品，設在磯崎村台11線南下約39K＋50處，也就是在高山部落布農族陷阱候車亭附近，鄉公所邀請原住民藝術家Apo'陳昭興、王亭婷合力製作完成，長度8公尺，高度與寬度都是4公尺，是一個大尺寸的裝置藝術品。

豐濱鄉公所表示，「飛魚」作品突破以往制式飛魚造形，以飛魚擬人化展現豐富姿態與流線造型，由不銹鋼線編織出具有穿透力的美麗翅膀，一側翅膀以環抱民眾的姿態呈現，另一側翅膀則高高揚起，展現飛魚翅膀力與美張力，魚身用稻草、漂流木、竹片拼接，結合海漂浮球的一雙呆萌大眼，成為東海岸新亮點。

鄉長江莉婷表示，豐濱東海岸，可欣賞優美山海地景，如親不知子海上古道、石門及月洞景點外等，還有世界知名海岸階地-石梯坪，尤其是壺穴景觀堪稱台灣第一；部落族人生活隨著季節更替，其中飛魚是重要漁獲量來源，也是豐濱鄉意象的代表，到此品嚐飛魚卵香腸、燻烤飛魚乾，或來上一口飛魚辣醬，都可以滿足味蕾上的體驗。雙十連假，歡迎遊客到美麗東海岸踏足，收穫美好回憶。