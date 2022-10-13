在外交部安排之下，2022年國際媒體記者團於今午拜會健保署，了解健保成功的經驗，健保署長李伯璋全程以英文親自向來自21國25名記者簡報健保重要政策與措施，接受記者問答，並介紹8月份Springer出版之健保英文專書，以及全民健保自1995年3月1日實施以來保障全民健康的成就。

來自美國、日本、紐西蘭、瑞典、瑞士、法國、希臘、捷克、立陶宛、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、厄瓜多、墨西哥、祕魯、約旦、斯里蘭卡、馬紹爾、帛琉、斐濟及索馬利蘭等21國25名記者今前往健保署訪問，健保署除介紹自1995年3月1日實施全民健保的珍貴經驗，並就近年來健保署推動分級醫療、健保APP、虛擬健保卡的創新作法，分享全民健保在全球新冠肺炎疫情中如何以創新的數位健康照護應用，守護民眾健康。

此外，健保署也分享了健保APP從2015年12月底的10萬人使用，經多次提升及擴大應用，今年6月29日已突破1千萬人使用的亮麗成果。同時，為因應後疫情時代的健康挑戰，包括新藥、新科技、新治療方式，基於使用者付費的概念，對於全民健保部分負擔調整政策規劃理念等等。

李伯璋表示，健保署將持續朝制度改革及數位健康各項措施的提升努力不懈，以因應時代潮流的進步，不斷改革舊思維並推出新措施，以確保全民健保永續經營，維護台灣民眾健康。今日的國外媒體記者團就全民健保經營應用及未來發展，提出各項意見，現場討論踴躍，成果豐碩。