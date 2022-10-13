法國政府為了讓艾克森美孚煉油廠恢復運作，罕見的啟動徵用令強制工人復工，解決延續數周的罷工所引發汽油短缺問題。

全國約三分之一加油站缺油，部份加油站甚至讓駕駛人要在長達數英里車隊裡等候加油，這已嚴重衝擊經濟與民生。

能源部12日發表聲明，政府已啟動司法程序，去要求艾克森美孚旗下在諾曼底熱羅姆港煉油廠的工人必須恢復該廠運作。

按照法律，不理會徵用令的工人可能面臨1萬歐元罰金或六個月刑期。

雖然法國政府在國家安全出現風險時是有權力這樣做，但極少會因為罷工行動而採取這項法律措施。艾克森美孚未立即評論政府的做法。

法國多座煉油廠工人在9月因薪資問題而發動大罷工。理由是汽油價飆漲讓油商賺取暴利同時，物價高漲卻令工人難以應付。

因此法國總工會（CGT）要求油商為工人加薪10％，其中7％是應付通膨，3％為與資方分享獲利。

工人迄今仍封鎖艾克森美孚與道達爾等多座煉油廠，導致全國數千個加油站的汽油供應中斷。爆發大罷工以來，道達爾高層12日才首次與工會見面。

在勞資雙方僵持下，CGT宣布延長罷工決定，讓道達爾在太西洋岸旁棟日（Donges）煉油廠繼續罷工。

法國規模最大工會之一的工人力量工會（FO）表明會挑戰政府的徵用令。其發言人卜瑞伏（Reynald Prevost）指罷工是工人的基本權力，因此會透過司法訴訟來抗爭到底。

艾克森美孚與道達爾旗下煉油廠因罷工和非計劃性維修等問題，已導致法國逾60％煉油產能停止運作。

如何解決燃料短缺問題已成政府當務之急。因為俄羅斯中斷天然氣供應歐洲後，法國煉油廠工人延長罷工會令能源供應進一步惡化。