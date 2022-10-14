氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(14)日迎風面水氣漸增，桃園以北及東半部有局部雨，新竹有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。各地區氣溫：北部20至27度，中部21至34度，南部21至34度，東部19至32度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(15日)熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。下週日、一(16、17日)因「共伴效應」北部、東半部應防「致災性」的大量降雨，其他地區亦有局部雨；下週一起冷空氣南下，北台轉濕冷。下週二(18日)北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷，平地最低氣溫將降至16度左右。下週三、四(19、20日)天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲。下週三北台偏冷，中南部早晚冷；下週四氣溫漸升，各地早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。

吳德榮提及，中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」在南海，往中南半島，有發展成輕颱的趨勢，無侵台疑慮。關島西方海面的熱帶擾動，仍在發展中，最新(13日20時)歐、美模式系集模擬(圖)顯示，下週日、一最靠近台灣。其模擬路徑大多通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。其與東北季風的「共伴效應」將為北部、東半部帶來「致災性」的大量降雨。模式模擬路徑仍存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」，應密切觀察。