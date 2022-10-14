台南1名父親在女兒就讀國小1、2年級時，不顧女兒說「爸爸我不喜歡你摸我」，仍以平均每周1次的頻率，以手撫摸對方屁股、下體共77次。事後，女兒在學校的性平回饋單提及此事犯行才曝光。但因獲得妻女原諒，對方還向法官求情，指被告被關對家庭衝擊太大，台南高分院引用刑法59條減刑改判徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，被告於2019年9月起至2021年3月間，不顧當時未滿7歲的女兒口頭反對，在台南市的住處臥房內，以每周1次的頻率，隔著或伸入女兒內褲，以手撫摸女兒的屁股及下體，對女兒猥褻得逞，共計77次。後因女兒在其就讀國小的性平回饋單中，述明遭父親觸摸臀部、生殖器，經學校通報查獲。

庭訊時，女兒指證，爸爸摸她的時候，她有跟爸爸說「爸爸我不喜歡你摸我」，但爸爸聽完都沒有說什麼，還是會摸她，有時候摸很久，有時候摸一下下。對於女兒的指述，被告也坦承不諱。

不過，二審開庭審理時，被告妻子卻告訴法官，如果丈夫被關，家中老小都沒人照顧；現在他們住在一起，家中3個小孩都是丈夫在照顧，她有上班，3個小孩都是丈夫接送，如果丈夫被關的話，對家庭衝擊太大，家庭無法走下去，女兒也已經原諒爸爸的行為，並希望爸爸可以在家陪她。妻子還出示和解書，表示已經原諒被告，請求法官同意緩刑。

另外，被告經參與30次合計40小時的心理諮商後，經評估顯示，父親對女兒的身體界限已不再是問題，在會談初、中期，父親已因自己犯行真心羞愧反省而未再犯，父親行為的修正是可信任的，其係因長期夫妻性關係不諧而導致情緒失控，在會談後期已很少出現情緒失控，顯無再犯的可能性。

台南高分院據此撤銷改判，以被告對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共77罪，各處有期徒刑1年6月，應執行2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束。