為落實「廉能治理乾淨苗栗」，苗栗縣政府於14日召開「111年度廉政會報」，由副縣長鄧桂菊親自主持，縣府各局處首長參加，並邀請外聘委員律師黃淑齡列席指導，提供寶貴建言。
副縣長鄧桂菊致詞時表示，身為公務員的基本要求即是清廉自持，廉能施政是本府施政的重要準則，亦是健全公務體系運作的必要環節，期望同仁在行使職權時，均能秉持公正無私、廉潔自持的態度。
鄧桂菊也呼籲所有施政團隊，要勇於任事也要謹慎使用權力，秉持穩健務實的步伐，為縣民福祉打拼，落實「攜手廉能治理．共創幸福苗栗」之施政遠景。
本次會議專案報告部分，由政風處就「111年『廉能電栗』廉政平臺與『公立納骨(骸)存放設施使用管理』專案稽核興利防弊作為」作專案報告；提案討論有關「善用工程會『公共工程價格資料庫』查詢系統及落實底價分析工作」及「優化本縣廉能環保治理工作」等多項廉政議題進行討論，並獲致具體結論，將作為未來縣府推動廉政建設之重要施政方針參考。
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