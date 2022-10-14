如果單邊耳朵聽力出現耳鳴、或是聽力變差的情況，千萬要小心！外科醫師陳榮堅在臉書粉專PO文指出，一旦出現上述狀況，恐是「聽神經瘤」，雖然它是良性的腫瘤，一旦壓迫到神經會導致臉歪嘴斜，嚴重的話會有猝死危機。

陳榮堅近日分享一名40歲男性病患的案例，對方指出最近2個月經常出現單邊耳鳴，由於一般若是系統性問題，會是雙側耳鳴，若只有單邊耳鳴就不太對勁，後來轉診到耳鼻喉科後，醫師進行了詳細檢查，赫然發現男子的腦部長了一顆1.5公分的聽神經瘤。

陳榮堅指出，聽神經瘤的症狀包括：暈眩、耳鳴；聽力逐漸下降，甚至喪失聽力；壓迫到神經會導致臉麻、口歪眼斜。

陳榮堅提醒，聽神經瘤雖然是良性腫瘤，但它的位置是長在腦部的第八對神經，前後有三叉神經跟顏面神經，如果一直擺著不管，讓它一直長大的話，有可能會壓迫到神經，導致臉突然歪掉；甚至是聽神經瘤長得比較深的話，有可能會壓到腦幹，有造成猝死的風險。好在科技進步，現如今2公分以下的聽神經瘤不用真的開刀，而是使用Gamma刀，用能量去消滅腫瘤並抑制其生長。