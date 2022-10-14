高雄全家海神前鋒胡瓏貿14日先發打了37分鐘，投19中9，貢獻26分、10籃板及10助攻，表現算是相當優異，不過賽後他不禁跟海神總教練喬伊斯抗議，「賽前教練告訴我打25分鐘就夠了，現在變成打37分鐘，我好累，大概教練過的是澳洲時間！」

其實台灣運彩T1聯盟新球季改變洋將使用次數，從上季的4節10人次變成4節8人次，將會大幅提升本土球員的上場時間與發揮空間，所以胡瓏貿今天會從原本設定的25分鐘變成37分鐘，其實不用太過意外，海神今天也只登錄庫薩斯與布銳克曼。

「我想本土球員的培養很重要，職業聯賽找來洋將，應該是找來給本土球員學習的，如今T1洋將使用節次改成4節8人次，可以給予本土球員更多展現自我能力的機會，也應該帶來更好的比賽內容給球迷，」胡瓏貿說，「甚至培養出更多中華隊好手。」

「既然都改成這樣的洋將使用方式，所有球員也都應該更認真打球才對！」就算胡瓏貿這麼說，他在走出記者室之際，還是忍不住跟喬伊斯抗議一下說話不算話，老謀深算的喬伊斯當然是裝傻回應，一旁有媒體喊，「該讓瓏貿打40分鐘！」也讓喬伊斯當場笑開懷。