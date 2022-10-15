我是中壢人發文，指國民黨桃園市長參選人張善政在中壢有1.1萬平方米土地，張善政澄清，該土地是持分，實際僅有4坪。（賴佑維攝）

中選會公布候選人財產申報，臉書專頁「我是中壢人」發文指張善政夫妻名下土地66筆、中壢有1.1萬平方米土地。張善政回應，土地有60筆妻子繼承的畸零地，面積合計90坪。另中壢是購屋持分，實際僅有4坪，痛批誤導視聽，將提告。

中選會公布候選人財產申報，「我是中壢人」臉書發文，指張善政土地有66筆，中壢中寮段土地有1.1萬餘平方公尺土地，是今年6月買入。此外民進黨對手鄭運鵬質疑，張善政在中壢買房，是否與國民黨主席朱立倫要張善政參選有關。

張善政回應，集中住宅的土地是一大片，土地為共同持有。其中中壢該公寓是為了選舉所買，上萬平方公尺，真正持分土地面積僅4坪。另外該屋面積20坪，是20年老房子。張善政日前受訪曾提及，雖然戶籍在龍潭，但為了跑行程方便，因此住在中壢。

另外外界質疑土地66筆，張善政說，60筆是太太的長輩在2、3年前過世而繼承，都是非常小的持分，60筆加起來面積只有90坪。他解釋，太太娘家移民到台灣好多代，一代一代繼承下，因此繼承非常破碎，平均1筆不到2坪，痛批民進黨刻意誤導視聽。

張善政也對名下6筆土地一一說明。他說，自己在新店有50年老房，持分100多坪，花蓮1塊農地有3個地號，是10多年前在花蓮務農打算買的山坡地，目前種植1000棵樹希望節能省碳。1塊則位於三芝，雖然面積是2981平方米，但僅持分0.074坪，是過世父母親的骨灰罈安置地點。張善政痛批民進黨選舉抹黑也不能這樣，竟然動到老人家頭上。「你們還有沒有傳統美德。」還這樣誤導、打壓，稱他好像在三芝有非常多土地。他說，民進黨刻意誤導選民對他的印象，是意圖使人不當選，一定會提告。

市議員參選人凌濤痛批，「我是中壢人」把1.1萬坪說是張善政的土地，是散播假消息最大來源，根本是意圖使人不當選。他又說，「我是中壢人」經營者是民進黨前桃園市議員王浩宇，跟桃園市長鄭文燦、鄭運鵬沒有任何關係嗎？凌濤又說，鄭運鵬哥哥「難攻大士」被他告發，帶風向試圖影響選舉，難道民進黨政府還不查辦嗎？

市議員詹江村也說，民進黨對於臉書控制匪夷所思，「我是中壢人」、側翼散布假消息都沒關係，他14日晚上在臉書質疑高端獲利，15日早上臉書就被封鎖，接下來如何選舉。詹江村說，媒體被民進黨掌握，臉書也被掌握。