德國警方使用水下無人機，拍攝北溪洩氣處竟有一條直徑8公尺的大破洞。（示意圖/達志影像/shutterstock）

北溪1號和2號天然氣管線炸破事件正在進行調查，瑞典出於安全原因，不願與其他國家分享其調查結果，與此同時，德國警方使用水下無人機，拍攝北溪洩氣處的現場畫面，發現一個直徑8公尺大破洞，顯見其爆炸威力和破壞程度相當驚人。

德媒Tagesschau、明鏡周刊報導，德國聯邦警察原本要派潛水員勘查北溪管線損壞情況，但因現場沒有水深70公尺的潛水裝備而作罷，於是改用德國武裝部隊的水下無人機進行拍攝，從照片發現洩氣處竟有一條直徑8公尺的大破洞，調查人員認為，如此大規模的範圍，只有「爆炸威力」才辦得到。

德國內政部發言人表示，德國聯邦警察已經完成對北溪管線涉嫌破壞行為的調查工作，並移交了調查結果。

此外，瑞典出於安全原因，稱不能與其他國家分享其調查結果，因此也拒絕與丹麥、德國進行聯合調查。

北溪1、2號管線共發現四個地方遭人為破壞，這兩條管線各有兩個破洞。1、2號天然氣管道都各有兩條管線，其中北溪2號仍有一條完好未受損。

歐洲新聞台（Euronews）報導，俄羅斯總統普丁日前在莫斯科能源論壇表示，北溪2號管線炸掉一條，還有一條沒有受影響，年輸送量可高達275億立方公尺，占歐洲進口總量8％左右。他說：「隨時可以通過北溪2號恢復對歐洲的天然氣供應，現在球在歐盟那邊，他們想要的話，我們就直接打開管線閥門。」

不過在普丁拋出橄欖枝後，德國迅速拒絕普丁的建議，排除使用北溪2號的可能。德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）解釋，「德國不考慮使用俄國天然氣，跟管線遭破壞無關，我們已不將俄羅斯視為可靠的能源供應國，在北溪1號遭破壞前，已停止輸氣了，我們沒有理由相信這種情況會改變。」

北溪2號於去年9月10日全線鋪設完成以來，尚未投入使用。今年2月22日因俄烏情勢，德國總理蕭茲宣布暫停北溪2號專案認證程序；並於8月8日排除批准「北溪-2」項目的可能性。