選戰進入倒數，各陣營大咖政治人物的錄音拜票也啟動，今天有人在臉書提到，「小英總統剛剛來電，請我跟她一起支持陳時中....」，原來身兼黨主席蔡英文的錄音拜票也開始啟動；民進黨台北市長參選人陳時中競選總部發言人林聿禪表示，目前先以蔡總統優先，未來應有其他規劃，到時候再跟大家說明。

今天已經陸續有人接到蔡英文總統電話拜票，一接起電話，電話裡傳來熟悉的聲音，「您好，我是蔡英文，這次台北市長選舉我要向您推薦陳時中，過去兩年多，陳時中當防疫指揮官，他沉著冷靜，抗壓力強，又有解決問題的魄力，幫助台灣克服疫情的挑戰，陳時中當台北市長，建設福利更用心，讓台北市發展更有力，台灣發展更有力，請您跟我一起支持陳時中」。

民進黨內在電話拜票錄音這一環，可說是人才濟濟，大咖錄音拜票最受歡迎的就屬立委余天跟監察院長陳菊，兩人「喟口」特殊，說得生動活潑，宛如接電真人來電一般，支持者接到兩人拜票電話，都快暴動。

當年余天自己參選時，電話拜票太逼真，選民接起來一聽到：「喂~我余天啦，對啦對啦，你就叫我天仔就好了.....」加上停頓讓對方回應的秒數都算得剛剛好，直呼，以為本尊打來。從此，黨內各方人馬要選舉，不分派系都找上余天「獻聲」。

黨內人士表示，選舉尾聲，電話錄音拉票比較「殺」；黨政人士說，這是臨門一腳，賴清德錄音拉票，也很有效，曾有民調一直落後的候選人，投票前兩天，狂放送賴清德語音拜票，開票後擠上當選單。