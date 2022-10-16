尼莎颱風來襲，至今（16）日上午8點止，預警性封閉南橫公路天池至向陽路段，另外台7線、台8線各有1路段阻斷。

根據公路總局道路災情統計，目前已有預警性封閉路段1處，即台20臨105線天池至向陽路段25K至44K，已於昨日下午5點預警性封閉，預計明日（17日）下午5點解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。

另外災阻路段有2處，分別是台7線大曼路段47至50K因現場坍方阻斷封閉，預計後天12點搶通，惟現場仍須經評估安全無虞後開放通行；以及台8線關原路段117k＋400現場持續落石中無法開放通行，道路雙向阻斷。

公路總局呼籲民眾，颱風豪雨期間山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。