高雄輕軌最新路段C20台鐵美術館站到C24站愛河之心站已經試營運，迎來第一個連續假期，經高捷公司統計，8日輕軌運量為4萬4828人次。不少批遊客在C21A至C21間的軌道搶拍有著「龍貓隧道」之稱美景，捷運警察今日下午發現一名曾姓男子跨越草叢進到軌道區拍照，開出新路段開通後首張罰單。

高雄輕軌新路段試營運通車後迎來的一個連續假期，首日共4萬4828人次，運量成績亮眼，許多遊客慕名而來，就為拍有著「龍貓隧道」之稱美景，列車通行在綠色隧道間畫面迷人，連假第2天從早就有不少遊客前來搭車及拍照，甚至有遊客越矩，不惜冒險闖進軌道區。

高雄捷運警察也於9日下午2時30分，開出首張罰單，該名22歲的曾姓男子因在靠近內惟藝術中心站處，跨越矮樹叢闖入軌道區拍照，影響行車安全，被依違反《大眾捷運法》開單，後續移請交通局裁罰，將可處新臺幣1500至7500元罰鍰。警方說，將持續加強巡邏及定點守望，提醒遊客要遵守規定，避免觸法。