隨著台灣入境政策鬆綁、日本旅遊也解封，悶了近3年的民眾近期紛紛搶訂機票飛往國人最愛的日本，東京觀光事務所台灣辦事處也分享今年新開幕的東京美食街3選，有融合祭典和美食的「淺草橫町」、濃濃懷舊氛圍的「東京拉麵橫丁」滿足食客的拉麵魂，還有東京車站美食新天地「GRANSTA八重北」，這幾處吃貨天堂還有隱藏版、令人驚艷的佳餚，讓旅客收進口袋名單去嚐鮮。

【淺草橫町】

「淺草橫町」是一處以飲食融合祭典為創意概念的美食街，可以讓遊客吹著冷氣從容地嚐著美食觀看著祭典的好所在；今年7月開業的「淺草横町」，匯集許多來自日本各地的道地美食，讓遊客不需舟車勞頓，在同一區域就滿足愛吃愛打卡的食客，周末還有各表演團體進行阿波舞、盂蘭盆舞等祭典舞蹈的演出，另外還附設和服租借店，遊客可以輕鬆享受身著和服的拍照樂趣（租借和服須另外付費），完善貼心的設施，讓遊客待上一整天也樂在其中。

鰻魚烤串專賣店「idsumo」（いづも）：使用自古以來的烹調法製成的「鰻魚蒲穗燒」（鰻の蒲の穂焼き）是「idsumo」的招牌菜色，鰻魚蒲穗燒是不將鰻魚對切平攤，直接將切段的鰻魚塊插入竹串來燒烤的烹調方式，這家專賣店以不外傳他人的除刺方式來提供，使老饕們可以不用在意魚刺盡情享受，咬一口即可馬上感受鰻魚外皮的香脆、肉汁豐盈的魚身，以及鬆軟的口感。

賞心悅目江戶前壽司「淺草壽司」（浅草すし）：不同於一般壽司專賣店，「淺草壽司」所提供的江戶前壽司，除了用料新鮮外，其菜單設計飽富創意。部分招牌菜色需要用餐者「動手攪拌」，以完成料理的最終型態，替美味的壽司增添了幾分手作的樂趣。

【東京拉麵橫丁】

位於直通東京車站八重洲地下街內的「東京拉麵橫丁」，是由7間極富特色的拉麵店集結而成的美食區，今年6月開業，整體設計主打橫丁特有的懷舊氛圍，讓人彷彿乘上時光機般地享受著美味拉麵。

東京拉麵橫丁提供豚骨拉麵、醬油拉麵、味噌拉麵、沾麵、油拌麵等多種麵食選擇。（Yaesu Shopping Mall Co.,Ltd.提供）

新潟縣長岡市生薑醬油拉麵「長岡食堂」：生薑醬油拉麵是深受新潟縣長岡市市民喜愛的大眾美食，「長岡食堂」提供的生薑醬油拉麵，其湯頭使用豬骨、背脂、上等雞骨等食材耗時熬製而成，搭配上滑順的中細麵條，最後再放入生薑末提味。可以品嚐出醬油的溫醇甘甜，湯頭口味雖厚實卻也十分爽口入喉。

湯頭濃郁九州豚骨拉麵「GATTON」（がっとん）：主打九州豚骨拉麵的「GATTON」使用10種以上國產豬骨來熬製湯頭，湯頭在經過10小時的熬煮，加上1日的熟成才大功告成。濃郁順口的湯頭，搭配特製的極細麵，讓人意猶未盡。拉麵麵條的煮製硬度可以客製化，貼心配合客人喜好做調整。

【GRANSTA八重北】

「GRANSTA八重北」是位於JR東京站站內八重洲北口驗票處外的美食街，今年4月進駐第一波的商家營運，緣於地理位置的優勢，吸引不少轉站遊客前往朝聖，接著8月至12月第二波商家開業後，將有32間美食店家進駐於此區，年底陸續還有12間美味餐廳加入這塊美食新聚點，規模之大，幾乎將日本各地美食一網打盡。

GRANSTA八重北由B1樓層的黑塀橫丁、1樓的八重北食堂，以及2樓的北町酒場所構成。（JR East Cross Station Co.,Ltd.提供）

食物雜誌打造飽餐小酌皆宜「dancyu食堂」：由日本人氣的食物雜誌《dancyu》所製作的食堂以「每天都想吃的日常料理」為經營概念，強調包括米、肉、蔬菜等食材都是從日本各產地嚴選而來，主推日常料理但堅守食材講究的精神，美味定食主打之外，店內還推出精心調理的各式下酒菜以及酒飲選項，滿足想要大飽口福或小酌的遊客需求。另外，還會與dancyu的雜誌內容連動，不定期實施期間限定的活動。

超下飯甜美牛腸與紅味噌醬汁「鐵板牛腸 蟻月」（鉄板ホルモン 蟻月）：專職於提供九州料理與牛腸的「牛腸鍋 蟻月（もつ鍋 蟻月）」，以全新型態來傳遞最新佳餚的店舖。店家以鐵板煎燒的方式來處理嚴選的牛腸、牛肉等品項，使用特製紅味噌醬汁所煎燒的牛腸，其口感飽富嚼勁，脂質甘甜不膩且香氣滿盈又下飯。

牛腸與橫膈膜肉定食。（JR East Cross Station Co.,Ltd.提供）

【INFO】

設施名稱：淺草橫町

地址：東京都台東区浅草２丁目６−７（東京楽天地浅草ビル4F）

營業時間：12:00～23:00（各店舖的營業時間不同）

網址：https://asakusayokocho.com/（日文）

設施名稱：東京拉麵橫丁（八重洲地下街內）

地址：東京都中央区八重洲2丁目1番八重洲地下街北1号

營業時間：11:00～23:00

網址：https://tokyo-ramenyokocho.com/（日文）

設施名稱：GRANSTA八重北

地址：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京站站內

八重洲北口 地下1樓·1樓·2樓 ※驗票口外

營業時間：11:00～23:00

網址：https://www.gransta.jp/mall/gransta_yaekita/（日文）