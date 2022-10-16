香港女星鄧麗欣和王子（邱勝翊）曾有一段3年戀情，穩定交往3年多，和平分手後她全心投入演藝事業，最近主演電影《飯戲攻心》在創下香港史上港產片喜劇票房冠軍，鄧麗欣昨(15)日迎接39歲生日，兌現票房承諾曬泳裝辣照，影迷爭相朝聖。

由陳詠燊執導港片《飯戲攻心》，知名喜劇天王黃子華聯合鄧麗欣、林明禎及王菀之、張繼聰、陳湛文，一同帶來充滿幽默諷刺風格的演出。求好心切的鄧麗欣曾預告電影票房破6000萬港幣（約台幣2.5億元），就會曬出泳裝照答謝觀眾，不料目標達成，改口稱等到破7000萬港幣（約台幣2.9億元）才曬照，如今票房逼近7000萬，登上香港華語票房史第3，僅輸《寒戰2》和古天樂《明日戰記》。

而鄧麗欣也兌現承諾，她選在39歲生日這天，公開一連串海岸泳裝照，連身泳衣挖洞大露美背，胸前開深 V的設計，疑似二度發育，使渾圓的線條展露無遺，，她擺出各種性感撩人的姿勢，看起來十分有誠意。

鄧麗欣也在貼文中寫道：「在我生日這天還清債務，等我生日過後可以安靜的休息一下，7000萬目標依然沒變！見post看戲，多謝大家」，她曬出泳裝照之舉十分罕見，因此也吸引8萬多網友朝聖，還有網友笑稱「兩隻手指好累，要放大看」、「出道以來最性感的一次」。