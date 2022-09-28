人氣聲優津田健次郎為險惡的外星人第2號「札拉布」發聲。（野獸國提供）

第三周來場禮是《新．超人力霸王》電影B5資料夾。（野獸國提供）

日本2022年度娛樂話題鉅作《新．超人力霸王》，不但上映首周末衝上新片票房冠軍，兩周票房突破700萬元，打破系列作品在台灣上映紀錄，片商決定加碼推出第三周電影來場禮，而山本耕史飾演的外星人第0號「美菲拉斯」的一句：「各付各的好嗎？」登上日本官方舉辦的「這是我喜歡的台詞」冠軍，在台灣也成為影迷間熱議的話題。

《新．超人力霸王》除了主角群堪稱鑽石級陣容，驚喜「獻聲」的角色更不遑多讓，除了演技派男星高橋一生為變身後的超人力霸王配音，想起進錄音室的過程除了感動還是感動，完美達成導演樋口真嗣要求的「超越人類的感覺」。

橫跨多方發展的津田健次郎則為險惡的外星人第2號「札拉布」發聲，表示沒想到竟能在《新．超人力霸王》參與一角，演出如此有趣的角色，而另一位資深聲優山寺宏一對於接到「佐非」這個經典角色感到不可思議，尤其是重新詮釋經典台詞「你就這麼喜歡人類嗎？」還透露當時重複錄了許多次，最終選出的是聽起來較為年輕的版本。

除了經典台詞重新詮釋，山本耕史飾演的外星人第0號「美菲拉斯」的「這是我喜歡的話」、「這是我討厭的話」，也成為粉絲之間的金句大全，尤其是與男主角齋藤工飾演的神永新二在居酒屋的「我們各付各的好嗎？超人力霸王」，成為本片最強金句，更成為「這是我喜歡的台詞」第一名，而佐非「你就這麼喜歡人類嗎？」則排名第二，另外像是「帳單給國防部」等台詞也令影迷印象深刻的金句。

《新．超人力霸王》登上系列作品在台票房最高紀錄，片商決定加碼衝一波，宣布第三周電影來場禮為台灣限定的「《新．超人力霸王》電影B5資料夾」，從本周五起（30日）只要到電影院購買《新．超人力霸王》電影票就可獲得，數量有限、贈完為止。而位於新光三越信義店A11的快閃店好評加碼延長營業至10月11日（二），預計10月第一周開始也將會限量開賣米津玄師《M八七》日本進口版單曲，購物滿額贈日版限量海報活動也持續進行中。