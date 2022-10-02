顏毓麟劇中出現情敵楊子儀危機感大增。（三立提供）

顏毓麟在三立、華視8點華劇《門當互懟愛上你》飾演喜歡安穩生活、支持女友事業的小男人言哲，與以工作為重的女強人李京恬穩定交往多年，決定向她求婚。未料，求婚當天，李京恬因意外無法到場，他求婚計畫失敗，且面臨李京恬的閨蜜楊子儀表態要追她，讓他危機感大增，深覺被背叛，因此向楊子儀下戰帖，撂狠話若他不放棄追求，就要使手段對付，讓他們連朋友都做不成！

遇到好朋友跟你搶女人怎麼辦？顏毓麟開玩笑說：「我一定打死他！」雖然沒有這種經驗，也不想有，但很確定遇到這種事他一定會對對方不客氣，不會再跟那個人來往，也會希望另一半不要再跟他來往，如果另一半不聽，這一段感情就會再重新評估。他相信男女之間有純友誼，相信有閨蜜這件事，就像他有很要好的女性朋友，女友也覺得他的交友狀態讓她是放心的，所以他也會相信另外一半的交友狀況，但女友如果有男閨蜜，唯一條件就是「不能太帥」。

顏毓麟覺得男人甚麼都可以讓，就是感情不行，他說自己不是吃醋型的男人，像現在他有滿穩定的感情，兩個人也互相信任，相處模式已經不會有吃醋的存在。他也不會對另一半管很嚴，唯一例外是因自己有潔癖，又滿常碎碎唸，可能會很在意另外一半是不是太晚洗澡，或冰箱裏的食物什麼時候要吃，垃圾要怎麼丟？有時女友會覺得很煩，他笑說：「我不確定這是不是一種嚴！」坦言女友大多會承受，但有時還是會生氣回：「不要再唸了。」

劇中李京恬是女強人，顏毓麟是配合她的小男人，談到女強男弱關係，女友工作頭銜、薪水、事業都比男生高，是否可以接受？他表示不確定什麼才叫做強，什麼叫做弱，彼此能互相理解、自在的、快樂的相處就好。