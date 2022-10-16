邁入第五屆的靜宜大學「五力全開國小魔法英語營」，依然受到國小學生青睞，40個名額立即額滿。（靜宜大學提供）

靜宜「五力全開國小魔法英語營」透過情境式學習及闖關活動等多元學習，激發創意，在動手做與生活應用中，提升跨領域及解決問題的基礎能力。（靜宜大學提供）

課程融入生活情境，學生能在遊戲、闖關等合作學習中，提升學習動機及應用能力！（靜宜大學提供）

課程結合網壇傳奇人物「費爸」費德勒退役，及英鎊即將改版的新聞時事，課程中分享費德勒的勵志故事，並實際揮拍擊球學習英語。（靜宜大學提供）

靜宜校方安排小學生在校園的生活館體驗英文購物樂趣。（靜宜大學提供）

營隊也搭配西洋萬聖節慶，教導孩童利用毛線製作星之花編織創意作品，感受美麗萬聖節氣氛，留下難忘回憶！（靜宜大學提供）

靜宜大學英文系透過國小英語營，讓生活英語動起來！邁入第五屆的「五力全開國小魔法英語營」，受到國小學生的青睞，40個名額立即額滿；此次不僅融入生活情境，也結合網壇傳奇人物「費爸」退役及英鎊即將改版等時事，學生在遊戲、闖關等合作學習中，提升學習動機及應用能力。

靜宜「五力全開國小魔法英語營」，以美國學者提出的五力「STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）」為課程規畫架構，並透過情境式學習及闖關活動等多元學習；激發創意，培養「說、唱、舞、玩、畫」英文五力；在動手做與生活應用中，提升跨領域及解決問題的基礎能力。

靜宜英文系助理教授林瑞屏說，面對全球化的世界，該系以專業英語資源與能量規畫相關營隊及課程，極積提升各年齡層學生的英語力及國際力。助理教授黃麗蓉表示，參與的學生也能將課堂所學理論應用實務中，不僅啟發孩童學習英語的熱情與動機，也教學相長增進實戰經驗。

靜宜校方發揮創意在「五力全開國小魔法英語營」設計了小學生最喜歡的「遊戲神話，神話遊戲」，以深入淺出故事傳遞希臘神話充滿神奇魔幻力量的想像世界；並將校園生活、環境及特色活動融入課程，規畫靜宜主顧聖母堂巡禮，從中能瞭解天主教相關英語用語。

最特別的是校方結合網壇傳奇人物「費爸」費德勒今年退役，及英鎊即將改版的新聞時事，課程中分享費德勒的勵志故事，也實際揮拍擊球學習英語。最後讓小學生熟悉英鎊、歐元及美元等各國貨幣，並分組在校園生活館體驗英文購物樂趣，也搭配西洋萬聖節慶教導孩童利用毛線製作星之花編織創意作品，感受美麗萬聖節氣氛留下難忘回憶。

第二年參與國小英語營隊的英文系張雅婷說，此次課程最特別的是結合聯合國永續發展目標(SDGs)議題，期待能改變小學生的態度，激發出更多實踐永續發展的量能。

台中市大仁國小四年級學生林浩承指出，因為媽媽是靜宜英文系畢業的校友，所以參加營隊時很親切特別開心。活動中認識很多朋友，最喜歡神話課與圖書館之旅，還能購物學英文，期待明年繼續參加。