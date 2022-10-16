七賢國小將雙語教育結合自然科學課程，外籍老師帶領學生打造「植物電池」，成功發電供時鐘使用。該課程全程採英語教學，小學生了解全球議題同時，自然學會說英語，15日也在高雄雙語教育博覽會上展出趣味成果。

七賢國小雙語實驗教育自2019年申辦以來，致力引入外籍專業教師與校內英語教師組成優質雙語教學團隊，從閱讀、體育、科學探究及生活素養多面向融入，吸引教育團體前來互動研討，每年研發課程滾動修正，啟發學生學習雙語能量。

課程針對國際重大議題跨領域、動手做、生活應用、解決問題的課程，同時從課程中營造雙語的氣氛，讓學生自然學會說英語。

外師選定「植物發電」議題，帶領學生認識植物盆栽的發電理論，並以符合STEM科學方法的步驟，實際製造出「植物電池」，供應能源給小時鐘使用，因為使用的是可再生的綠色能源設備，不需擔心地球資源短缺的問題，又可以打造零耗能的潔淨家園，一舉數得。

校方表示，課程有助於面對未來環境惡化的強烈挑戰時，可以自我省思、關懷他人、實踐創新，以及懂得運用批判思考力為環境永續盡一份心力的全球公民。

七賢國小在該展也設有友善環境的Plant Battery雙語體驗攤位，有外師與大家動手玩科學，認識潔淨能源，視野領航，接軌永續，讓家長帶著小朋友現場體驗參與環保等有趣課程。

該校雙語團隊持續帶領小朋友觀察生活環境中的全球議題，構思永續生活行動策略，學習以雙語結合國際教育各項議題，學習策略運用STEM的科學操作步驟，使學生在生活的真實情境中運用英語進行探索、觀察、體驗、操作。