大陸男星黃曉明今年1月與Angelababy宣布離婚，雙方感情動態備受關注。黃曉明2月和撞臉Baby的網紅葉珂傳緋聞，先貼出同款湯圓照，再爆黃曉明在葉珂的慶生派對送驚喜，但兩人始終未承認。近日，黃曉明在老家露營，和一名女子在帳篷內吃燭光晚餐，引起熱議。

黃曉明14日在微博分享回家鄉的照片，表示度過了充實、快樂的時光，歡迎大家一起到青島郊遊。其中一張照片，黃曉明戴著棒球帽，身穿白色連帽上衣和印有圖案的黑色長褲，愜意地坐在帳篷裡的椅子，享受眼前的燭光晚餐。

當天正好有網友認出黃曉明，把拍下來的照片PO到社群平台，並發文稱讚黃曉明本人超瘦、個性友善又沒架子，就像大哥哥一樣非常圈粉。

黃曉明露營被網友巧遇。（圖／小紅書）

不過其中一張照片，許多網友發現黃曉明的帳篷內，還有一名戴漁夫帽的女子，由於拍攝角度的關係，看不清楚該女的正臉，因此不清楚身分，但網友認為該女能跟黃曉明露營，又一起享受很有氣氛的燭光晚餐，交情應該不淺，瘋猜有可能是之前傳緋聞的葉珂。

黃曉明的帳篷內還有一名女子。（圖／小紅書）

葉珂是女企業家，曾離過婚，育有2個小孩，外型是標準的「白富美」，跟Angelababy都屬於精緻美女，而她今年2月和黃曉明一前一後貼出北京冬奧吉祥物冰墩墩造型的元宵，3月待在男方在福建省拍戲下榻的飯店，7月底生日時曝光派對美照，賀卡上出現「M loves KeKe」，被解讀為「黃曉明愛珂珂」，熱戀消息瘋傳。

不過兩人都沒有正面回應，葉珂只有在緋聞爆發後，特地發文：「其實很早就恢復單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情。很多話在心裡，懂的人會懂。」間接表達和前夫從愛情昇華成友情、親情。