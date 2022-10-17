為什麼騎車一定要孤輪？有男子在臉書上傳1段1分多鐘影片，影片中拍攝地點位於台三線中部路段，有群重機騎士在此路段上大耍騎車技術，不僅翹孤輪，還有騎士站著騎車，甚至在紅綠燈前利用急煞車，將後輪頂起來，其模樣看起來十分危險；網友看完也痛批「騎車環境越來越糟不是沒原因的」、「觀感好差」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段1分多鐘的影片，拍攝地點位於台三線中部路段，有一大群重機騎士與普通機車騎士行駛在該道路上，從影片中可發現，這群騎士除了「翹孤輪」外，還有騎士站著騎車，甚至在紅綠燈口前緊急煞車，讓機車後輪翹起來，不僅如此，還有騎士直接跨越超車線在對向車道翹孤輪，也有其他騎士佔用對向車道一段時間。

另外還有騎士直接站在機車上騎車，也有重機騎士跨越超車線，在對向車道翹孤論佔用道路一段時間。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

影片一出，網友紛紛留言表示「好好騎車很難？」、「為什麼騎車一定要孤輪？」、「騎車環境越來越糟不是沒原因的」、「觀感好差」、「馬戲團真實上演」、「要玩可以，但是不要在公路上危險駕駛啊」、「完全不覺得帥」、「支持檢舉，開罰危險駕駛」、「不怕神的對手只怕豬的隊友」。