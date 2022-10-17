影／冒著尼莎風雨 苗縣消防局人員仙山驚險搜救失聯男子

桃園63歲吳姓男子前往苗栗縣知名登山路線神仙縱走健行，但已經失聯2天，苗栗縣消防局人員昨天搜救未果，今天17日再出動10人擴大搜尋，消防局也公開搜救畫面，由於地勢陡峭又屬於破碎岩石地形，讓整個搜救過程驚險、險象環生。
苗栗縣消防局指出，經尋找吳男的車輛跟手機定位的綜合研判，吳男有可能在神仙縱走的路線上，但昨天已經把基本路線走過一次並沒有發現，今天準備動員10人在最有可能的熱點附近擴大搜尋，希望能有好消息。
消防局表示，仙山是台灣熱門的小百岳之一，三角點海拔967公尺，屬破碎岩石地形，部分坡度陡峭，也有幾段路線登山客必須藉助攀繩與一定過地技巧，最近9月25日跟9月29日都曾發生山難，呼籲要來這邊登山的山友們，都要做好完整準備再上山。
苗縣消防局17日也公開搜救影片並指出，最近適逢尼莎颱風逼近遇東北季風的共伴效應，對搜救增加很多難度，山區路線狹小，風雨又很大增加很多搜救難度，希望消防人員都平安、順利完成任務。
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