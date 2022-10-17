金沙國中東棟大樓已使用近50年，因屋齡老舊將進行重建，打造一個安全、友善、優質的校園教學環境(于家麒攝)

新大樓規劃建構為三層樓校舍，並導入生態共存理念，搭配江南型式的山牆設計，更兼具歷史人文與自然生態之美(于家麒翻攝)

已使用近50年的金沙國中東棟大樓，因屋齡老舊已爭取並獲得重建經費補助，今(17)日在金門縣長楊鎮浯主持下進行重建工程動土奠基典禮，未來將打造以複層式生態植栽，與自然環境共生共存的三層樓新校舍，預定於2024年7月完工。

金門縣長楊鎮浯表示，教育一直是縣府施政的重點主軸，投資教育就是投資金門的未來，主政以來積極落實全人教育、提升學力競爭力，目前已完成8校危老校舍改建，配合中央政策優化校舍系統，完成17所國中小基礎電力改善，19所國中小幼兒園冷氣汰舊換新，全縣24校光纖網路骨幹建置、領先全國降低幼兒園師生比，聘任學區專任運動教練，重視孩子的人文素養、尊重傳統、擴展國際視野，希望每一位金門的孩子都能勇於開創新局。

金沙國中東棟大樓分別於民國58年及64年興建完成，因屋齡老舊積極爭取重建，2020年獲教育部核准經費補助，並由金門縣政府同步編列配合款，進行重建工程，總經費約為1億2679萬餘元。

新大樓規劃建構為三層樓校舍，包含普通教室、烹飪教室、音樂教室、電腦教室、資源教室、會議室、教師研究室及輔導室等。而工程設計核心理念以複層式生態植栽，降低季風帶來濕氣，並導入生態，與自然環境共生共存，以打造永續校園為理念，在設計上採用學院派設計手法，表現各樓層不同量體，交錯運用不同材質，讓建築融入景觀，創造校園特有風格；而江南型式的山牆設計，鑲嵌簡潔的巴洛克語彙，將讓新校舍更為兼具歷史人文與自然生態之美。

金沙國中校長黃明森表示，非常感謝議會對於款項的支持，更感謝縣府團隊及學校積極落實政策，克服規劃期間種種困難，並期許營造團隊堅持最好的工程品質，如期如質打造一個安全的、友善的、優質的校園教學環境，給金沙地區的孩子們一個美好的未來。