台中市長盧秀燕17日晚連趕兩場「鄉親來燕會」，一一跟民眾握手。（盧秀燕競總提供／陳淑娥台中傳真）

台中市長盧秀燕17日晚連趕兩場「鄉親來燕會」，現場湧入大批支持者。（盧秀燕競總提供／陳淑娥台中傳真）

台中市長盧秀燕17日晚連趕兩場「鄉親來燕會」，現場湧入大批支持者。（盧秀燕競總提供／陳淑娥台中傳真）

選戰倒數40天，爭取連任的台中市長盧秀燕17日晚間在大雅連趕兩場「鄉親來燕會」，為市議員候選人吳呈賢站台，現場「凍蒜聲」不絕於耳。深耕基層多年的市議員吳顯森退休並交棒給兒子，吳呈賢將秉持著父親認真為民服務的理念，讓潭雅神好上加好。

市長盧秀燕晚間來到大雅忠義社區大操場，受到滿場民眾包圍歡呼，她一一握手寒暄，尤其見到長輩及孩子，總會稍稍停下腳步問候幾句，讓市民備感窩心。

盧秀燕表示，這幾年大雅的路變平了，綠地公園變多了，還有斥資上億元的雅環路打通工程，iBike站數3倍增，公幼從6家變9家，公托及準公幼數從無到有，這些有感進步都是因為議員與市府團隊的合作下才得以順利推行，吳顯森議員也功不可沒。

盧秀燕說，吳顯森議員要退休了，交棒給兒子吳呈賢，大家最熟悉服務團隊，再加上年輕世代的新思維，一定能為潭雅神注入新的活水。接著，盧秀燕也來到大雅區橫山社區參加鄉親來燕會，活動辦在三合院的稻埕廣場，她細數過去4年為大雅打拚的各項建設。

競選總幹事楊瓊瓔表示，原本規畫大雅捷運直通清泉崗機場，但蓋捷運應該要讓在地民眾使用，經過議員與市府協調後，成功爭取到捷運站讓當地居民搭乘，我們有傾聽民意的市長，也有為大雅鄉親講話的議員，懇請民眾用一張張的選票，讓盧秀燕連任，讓吳呈賢當選。

陪同參與盧秀燕市長與議員候選人吳呈賢聯合問政說明會，包括競選總幹事楊瓊瓔、主委顏文正，以及台中市副市長黃國榮、台中市議員吳顯森、市政顧問蔡正富、賴文龍、大雅區橫山里長張聖河、秀山里長蔡錦瑭、大雅寶興宮主委張文炎、文雅社區發展協會理事長劉亦銘等人。