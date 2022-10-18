民進黨台北市長候選人陳時中今天被爆料，前往勘災的路上座車違規大迴轉，還闖紅燈、違停，新北市議員葉元之稍早再表示接獲民眾爆料，民進黨新北市長候選人林佳龍的黑色座車，日前也被發現停在婦幼車格內，排擠婦幼權益，讓他忍不住痛批「虧林佳龍還當過交通部長」。

葉元之翻出2018年林佳龍擔任台中市長時，在臉書宣傳婦幼車格的貼文，他說，當時林佳龍還呼籲民眾，該停車格是專門為孕婦以及家中有6歲以下幼兒的家庭設計，「提醒市民朋友多留意，不要占用到親子停車格，市府也將持續宣導，共同體恤孕婦及幼童爸媽的辛勞」。

葉元之酸，沒想到4年前呼籲民眾不要占用婦幼車格的林佳龍，跑到新北市就忘記自己說過的話，公然以座車占用「婦幼車格」，成為自己口中最糟糕的範例，更諷刺的是林佳龍自己還當過交通部長，不斷聲稱要推動「人本交通」，卻帶頭侵害婦幼人權。

葉元之說，民進黨雙北市長候選人陳時中、林佳龍皆帶頭違停，根本是「雙北違規『中』，亂停一條『龍』」，呼籲所有綠營人士，應該要比照當時對於其他黨議員違停的批判力道，好好檢視陳時中跟林佳龍，否則就是坐實「雙標黨」的稱號，而陳時中跟林佳龍也要為自己違停的行為，向社會大眾道歉。

林佳龍競選辦公室表示，經向司機查證確有此事，已告誡司機不可再犯，檢討改進，並要遵守相關交通規定，對於造成不便及社會錯誤示範，誠摯表達歉意。