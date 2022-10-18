民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）批黃敏惠市長率領的市府執行率低，議員蔡文旭、議員參選人黃盈智助攻。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）強調鐵路高架化要地方負擔48.2億、輕軌未蓋，對嘉義市不公平。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）強調提出十大旗鑑計畫藍圖要帶動嘉義市跨大步向前進。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰升溫，爭取連任的市長黃敏惠抱怨中央忽視嘉義市，民進黨市長候選人李俊俋18日回嗆中央沒有虧待嘉義市，補助款年年增加，是黃市府執行率低落，但黃敏惠強調鐵路高架化要地方負擔48.2億、輕軌未蓋，對嘉義市不公平，請中央兌現鐵高全額補助及輕軌建設的承諾。

李俊俋指出，黃敏惠市長批評中央補助給得少、虧待嘉義市，實際上中央補助3000萬以上的公共建設計畫，中央補助年年增加，從2019年13.8億提升至2021年34.1億，成長145％，且依賴中央補助愈來愈高，達73％，一般補助款也從年平均84億增至102億。

李俊俋說，中央沒有虧待嘉義市，問題是黃市府執行力差，前瞻計畫執行率63％，全國倒數第2名，重大公共建設執行率41％，是歷史新低，2005年黃敏惠市長提出十大旗鑑計畫，17年來只完成公道一（垂楊大橋）、體育場 及周邊設施改建、舉辦2011世界管樂年會共3項。

黃敏惠回應表示，城市治理要接地氣，市政建設有4年1度的中程計畫，都有相關進度，例如鐵路高架化工程目前各細項工程標案進度持續超前，嘉義市已支應11億多的地方配合款；建國二村市地重劃開工在即，是啟動東區大進步的關鍵動力。

黃敏惠表示，地方努力，也需中央資源挹助，目前的地方財政收支劃分法，中央集錢集權，對地方的一般性補助款、統籌分配稅款等，是依設算公式分配給各縣市，嘉義市增加，各縣市也同樣增加，本就是中央的責任。

黃敏惠強調，鐵路高架化中央承諾全額負擔跳票，要求嘉義市要負擔48.2億；應辦的高鐵聯外輕軌也要地方蓋；殯管所聯外道路嘉義縣免負擔，嘉義市要負擔21％、7500萬；舊監宿舍群是中央轄管的館舍，修復也要嘉義市出錢；嘉創園區一期之後無疾而終；大南方計畫也忽視嘉義市，就是中央漠視嘉義市、對嘉義市民不公平。

市府表示，2021年前瞻計畫執行率僅63％，主因是西區國民運動中心去年獲體育署同意補助2億元，市府辦理追加預算、都市計畫變更作業，以及相關工程招標前置作業，統包工程上網招標中，預計本月底開標。