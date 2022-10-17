嘉義市推動「木都」風華再造，新推出「優木良品」認證機制，對產品造形的原創與美感、材質特性與工藝技術表現、產品永續發展性、功能性及發展潛力等方面認證審查，通過認證的作品，可參加文化局明年3月策辦的成果展售會。

嘉義市文化局表示，該局率先推出全台首創的木產品認證機制，以「優木良品．嘉義市木產品認證計畫」為核心，透過認證機制，集結最優秀的木產業者與創作者共同來參與。

「優木良品」認證就是要鼓勵創作者將設計能量、創新思維導入木產品創作，透過認證，擴大產業市場效益，為產品與品牌形象加值，進而行銷、展售產品，共同銷推廣臺灣木文化。

市府文化局表示，為了讓更多人參加認證計畫，陸續在臺南、臺北、花蓮、台中及嘉義辦說明會，嘉義場於27日在嘉義市立博物館舉行，歡迎公司行號、法人、團體或個人工作室參加。

業者產製的木產品自即日起至12月23日止，可申請認證，通過認證的產品，可參加2023年3月由文化局策辦成果展售會，相關認證資訊及說明會等訊息，可上嘉義市政府文化局官方網站、臉書粉絲頁查詢。