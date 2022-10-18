台灣泰拳女神Sabrina（吳怡德）日前在節目《小姐不熙娣》中，爆料當年參加《大學生了沒》發現某知名班底是雙面人，話題延燒後網友議論紛紛，藝人Lulu黃路梓茵不滿認為遭影射，忍不住數度發聲表示「三人成虎」、「不舒服」、「要扛黑鍋到什麼時候」。然而，這場風波究竟是誰、如何引起，又是哪些社群媒體討論量最高呢？《DailyView網路溫度計》為你獨家整理事件發燒原因。

圈內人力挺Lulu！黃子佼、奎丁、陳艾琳、李唯楓等人發聲知名YouTuber奎丁昨（13）日於臉書發文，透露自己大一參與《大學生了沒》錄影相當手足無措，焦慮時Lulu對她伸出援手，熱心幫忙她領腳本、指導細節。奎丁透露，上節目的藝人為自求表現好，無心理會、關心其他人，「但是Lulu就是這麼的善良，這麼的熱心與溫暖，雖然在那之後我就沒有再去大學生了...但我一直很謝謝她當初的幫忙，讓我對演藝圈完全改觀」，Lulu在該則貼文下方回應：「謝謝奎丁，也辛苦妳了！」

藝人陳艾琳在IG限時動態表示心疼，直指「90％《大學生了沒》的人都知道那位學妹在說誰、誰雙面」、「不明講就是不想添事」，對網友喊話「不要把那麼好的一個人牽扯進去，雙面跟黃路梓茵一點關係也沒有，拜託大家醒一醒」。另外，藝人李唯楓發文稱讚Lulu，寫下諷刺「看到不同的素人為了自己的目的，用盡所有的方法蹭熱度，反正抱持著『先紅再說』的態度」、「到最後不就是多了一個『雙面妹』還是『lulu妹』可以一直跑通告」，Lulu的師父黃子佼也到Lulu抒發的臉書文下方留言力挺。

Lulu黃路梓茵遭影射雙面人，是誰開始的？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「Lulu黃路梓茵被影射雙面人事件」傳播趨勢初始聲量，可見Facebook「東森娛樂」在10月7日最先發布《小姐不熙娣》中Sabrina說雙面人故事的節目片段，該媒體小編好奇提問「大家猜得到是誰嗎？」、「大家遇過這種雙面人嗎？」透過這兩個問題帶動網友討論，此時就有許多網友根據故事線索，猜測此人可能是當紅主持人Lulu，甚至有人直接標記Lulu留言「妳知道是誰嗎？」

新聞媒體推波助瀾！討論最熱前三名：Facebook－TVBS新聞、LINE TODAY、Facebook－ETtoday星光雲

從近一週「Lulu黃路梓茵被影射雙面人事件」傳播趨勢總聲量及網路聲量趨勢來看，也能發現10月9日《小姐不熙娣》影片在YouTube平台上發布後，事件迅速在網路上發酵，許多新聞媒體追蹤報導，並在各自運營的臉書粉絲專頁操作。

其中，討論較為熱門的話題領袖第一名是《TVBS新聞網》臉書粉絲專頁，其次為《Line Today》網站及《ETtoday星光雲》臉書粉絲專頁，只要有相關新聞露出，就會有許多網友在留言區大量回應留言，成為近期熱議話題之一。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月07日至2022年10月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Lulu黃路梓茵被影射雙面人事件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。