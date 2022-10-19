對於燙傷的處理方式，一般人都知「沖脫泡蓋送」這5字訣，但近期開始流傳許多錯誤作法，整形外科醫師指出4大NG行為，其中民眾要特別注意，燙傷後別立刻塗抹外用藥膏，因為可能會使傷口降溫速度變慢，不利組織的復原與修復。

新北市立土城醫院整形外科醫師李秉勳在其臉書表示，一般人因求學時期的健康教育課程，而熟稔燙傷五字訣，「沖脫泡蓋送」，但是網路上流傳不少錯誤作法，因此他特別指出燙傷迷思及正確作法。

1. 勿以冰敷取代沖水：許多人在燙傷之後會直接用冰塊冰敷，而不是沖冷水。但冰敷並非最好的作法，因許多國外研究皆已證實「在流動的冷水底下沖洗至少20分鐘，能有效降低熱傷害與疼痛並有利於後續傷口復原。」，民眾若真不小心燙傷了，可以先至水龍頭底下沖洗，同時決定後續就醫方式，而非僅是沖洗之後，不知下一步。

2. 勿刺破水泡：燙傷如果出現水泡，代表已達二度燙傷，如果擅自戳破水泡，可能會有感染風險，建議就近至醫療院所評估傷口。

3. 勿立刻塗抹外用藥 ：如果燙傷後馬上塗抹外用藥物，可能會使傷口降溫速度變慢，影響組織的復原與修復。熱傷害的第一線處理還是以盡速降溫為主。

4. 塗抹偏方 ：網路上有許多偏方聲稱可治療燙傷，如牙膏、面速力達母、萬金油等等。塗抹偏方除了徒增感染風險，也會使後續傷口評估與處理更加困難。