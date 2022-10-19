海巡署台南查緝隊今年4月在屏東西南海域160海浬處攔截1艘馬來西亞拖船，幹員在船上搜出高純度海洛因毒品122公斤、K他命300公斤，市價超過12億元，涉嫌運毒的6名馬國嫌犯經收押後，台南地院今天宣判，依共同運輸一級毒品罪判船長18年6月，其餘5名船員均判17年。

據了解，今年4月間，海巡接獲情資，有跨國運毒集團計畫走私大量毒品來台，幹員埋伏數月，趁運毒船行駛來台灣時，搭乘巡防艇，在屏東西南方海域160浬處(東沙島南方約100浬)成功緝獲馬來西亞籍「B○○8」拖船走私第一級毒品海洛因毛重122公斤(雙獅牌321塊)及第三級毒品愷他命毛重300公斤(茶葉袋裝292包)，毒品總毛重422公斤，總市價高達新臺幣12億元。

毒梟海運金三角海洛因、安毒422公斤，海巡遠征南海攔截，市價達12億。(海巡署提供)

專案小組歷經一年多的監偵及研析比對，掌握國際毒梟犯罪模式及行駛航線後，即派遣海巡艦艇至可疑海域部署巡查，將「B○○8」拖船及6名馬籍嫌犯押返第四(臺南)海巡隊安平公務碼頭，於該拖船後方甲板船艙內起出第一級毒品海洛因及第三級毒品愷他命，價值超過12億元，成功攔截該批毒品流入市面。