老吾老以及人之老！長照是台灣高齡社會必須面對並解決的課題，台南市長黃偉哲表示，在他任內，台南完成了「一國中學區一日照」，103家日間照顧機構在台南的佈建率，達到六都第一，未來也會持續增加服務能量，令他不禁為府城自豪地喊出：「台南長照服務涵蓋率、六都第一！」
「台南長照服務涵蓋率、六都第一！」黃偉哲今(17日)在臉書發文提到，在他市長任內，台南完成的「一國中學區一日照」，103家日照機構在台南的佈建率，達到六都第一，未來也會持續增加服務能量。
黃偉哲說，疼惜家中長輩，活到老，也要幸福到老。
老吾老以及人之老！長照是台灣高齡社會必須面對並解決的課題，台南市長黃偉哲表示，在他任內，台南完成了「一國中學區一日照」，103家日間照顧機構在台南的佈建率，達到六都第一，未來也會持續增加服務能量，令他不禁為府城自豪地喊出：「台南長照服務涵蓋率、六都第一！」
「台南長照服務涵蓋率、六都第一！」黃偉哲今(17日)在臉書發文提到，在他市長任內，台南完成的「一國中學區一日照」，103家日照機構在台南的佈建率，達到六都第一，未來也會持續增加服務能量。
黃偉哲說，疼惜家中長輩，活到老，也要幸福到老。
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