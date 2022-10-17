民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今（17）日在臉書質疑鍾東錦，你的「致富之道」「財富密碼」是什麼？

徐定禎指出，今年度監察院申報資料剛出爐，鍾東錦共申報土地159筆、建物18筆，存款總額有1億1738萬9880元、股票11筆共433萬3100元，另外保險價值（累積已繳保險費折合新台幣總金額）1億7208萬4119元。

徐定禎披露，鍾東錦夫婦名下土地包括在苗栗縣的三灣鄉、卓蘭鎮、竹南鎮、南庄鄉、後龍鎮、通霄鎮、獅潭鄉、銅鑼鄉、頭份市、桃園市八德區、新竹縣竹北市、湖口鄉、新埔鎮等地區。房產18棟，包括在苗栗縣頭份市、卓蘭鎮、南庄鄉、桃園市八德區、新竹縣竹北市、湖口鄉、新埔鎮。遍佈桃竹苗的不動產，豐厚的存款與證券，如此驚人的財力在全國政治人物之中實屬罕見。

徐定禎直言，看到財產申報資料上所記載的名車，更能感受到鍾東錦先生「真富豪」的財力。根據監察院資料顯示，鍾東錦擁有一輛496萬的賓士、320萬的BMW、120萬的TOYOTA，這3輛車就價值近千萬元。

徐定禎提到，不為人知的是，2020年度財產申報資料上，鍾東錦曾擁有一輛1790萬元的法拉利，這樣算是「庶民」嗎？還是「假庶民真富豪」？騙選民？

徐定禎質疑，苗栗全縣到處都有鍾東錦的大看板，餐廳、營業場所都很容易看見鍾東錦的面紙盒，鍾東錦的宣傳車穿梭大街小巷。其他人事、廣告的經費支出更是驚人。

徐定禎請問鍾東錦先生，面對高昂的競選經費支出，為什麼財產不減反增？請問鍾東錦先生，若你的收入一切合法，可不可以分享你的「庶民財富密碼」給所有鄉親，讓我們全苗栗的庶民們都一起致富？請問真富豪鍾東錦先生，所謂「傳統理財」的「致富之道」是什麼？請你好好向全苗栗鄉親說清楚，講明白！