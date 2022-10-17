年底九合一選戰將至，雲林縣長張麗善昨（16）日發文細數了過去三年多來的弱勢團體政策與財政成績，希望鄉親們給她機會繼續為雲林打拚。

張麗善指出，當年為了要照顧父親，她先是投身成為一名護理師，而後從政至今，「照顧所有的身障弱勢團體，就成為我宣示要做到的事。」而在上任後，她透過完善無障礙設施、保障就業機會與設置庇護工廠，不只提供最好的服務，還照顧了身障弱勢團體的尊嚴，「接下來四年，我還要帶著各位的期許，繼續為身障弱勢團體做更多！」

張麗善也提到，過去三年透過從不浮編預算，改善雲林縣財政體質，還省下利息還掉68億元債務，她強調財政處理好，才有辦法做更多建設和福利，「這些都是透過智慧運籌帷幄，和大家一起達到的目標！」

張麗善表示，選舉已進入倒數，這幾年「一天當三天用」就是為了要改變故鄉雲林，尤其在社會福利、經濟建設，更是一項都不能忽略。最後，她呼籲鄉親要相信她，「未來四年為了讓雲林更好，我已經做好加速前進的準備，希望大家給我機會繼續為雲林縣打拚。」