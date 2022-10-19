神秘行李箱被放家門外一開竟有一疊鈔票！高雄三民區一名83歲的邵姓老翁，在10月10日時發現家門外有2只行李箱，沒想到打開一看竟在拉鍊夾層中發現8萬400元的現金，等了好幾天等不到失主回來認領，他不知如何是好，只好請求里長和員警協助，調閱監視器後約2小時就找到失主，但也沒想到結局令人意外，失主竟是他的親戚。

高雄三民一分局三民派出所18日晚上19時許，接獲豐裕里里長報案里內一名83歲的環保志工邵姓老翁的住家前，有2只遺留數天的行李箱，一紅一黑的行李箱從10月10日就被放在他家門口，由於平時鄰居要處理回收物都會直接放在他家門口，所以一開始也不覺得有異，但當他拉開行李箱時，發現放有一個藍色銀行塑膠袋，打開一看更不得了，居然是一疊厚厚的新台幣。

原本老翁想說要待在家等待失主上門，但過了一周仍然無消無息，邵姓老翁也不敢輕易移動行李箱，只好請求里長及派出所協助。

經員警到場查看，無奈行李箱內外皆無任何資料可查詢失主身分，只好先清點行李箱內的現金總共有8萬400元，隨後也將行李箱帶回派出所，經調閱週邊監視器後在2小時內尋獲失主，原來失主蔡姓女子就是老翁的親戚，蔡女向員警表示，因為行李箱已損壞無法使用，想說要給老翁資源回收，但當時老翁不在家，所以放了就走，也忘記裡面有放錢，所幸順利將8萬多元找回。