2女被攔下坦承是失聯移工。（移民署提供）

移民署幹員6日清晨在北市中山區查訪時，發現2名外籍女子神色匆匆，拖著行李箱在街邊快步行走，幹員起疑前往盤查，發現2人都是失聯移工，將她們帶回法辦，等候遣送出境。

移民署台北市專勤隊，日前進行一波清查行動，逮捕24名非法移工、9名雇主及1名仲介，北區事務大隊機動隊日前也獲報，雙北地區不少工地都雇用逃逸移工，近期配合台北市服務站位，突襲檢查各工地和隱藏宿舍。

北區機動隊幹員6日清晨，在農安街某工地查訪時，發現2名外籍女子神色緊張，拖著大行李箱在街邊疾走，機動隊員隨即上前假意詢問「捷運站怎麼走？」

2女當下搖頭表示聽不懂，作勢想要快步離開，機動隊員隨即表明身分，要求查看2人證件，最後發現2女都是印尼籍的失聯移工。

其中1名失聯移工「薇拉」供稱，她是為了多賺錢，所以從原雇主處逃走，這段期間四處打零工，每天膽戰心驚，今天是因為搬家，想要換便宜一點的房子，才會和姐妹選擇較沒人的清晨出門，沒想到還是被抓，訊後被依違反入出國及移民法送辦並等待遣返。

機動隊表示，外籍人士在台受雇期間，應符合相關規定，隨著疫情解封，各國相繼開放邊境，國際航空也陸續恢復正常，呼籲在臺非法移工能夠盡快出面投案，移民署將協助其辦妥相關手續，早日返回家鄉。