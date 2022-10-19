新北市成立青年局，全力推動青年政策，青年局長錢念群19日在市政會議指出，新北市除了目前5處青年基地，接下來新店寶高、新店斯馨段將再啟用2處，明年還會新增土城員和段、土城城林段及中和安邦段3處育成中心，全力打造友善青年城市。

錢念群表示，青年是多元探索的人生階段，青年局會和市府團隊一起團結努力，找出更多方式來陪伴和支持青年，讓青年在新北可以看得更高、飛得更遠。

錢念群說，青年這幾個月推出政策，其中針對新北市求職新鮮人推出「青年，好險有你」申辦計畫，全面開放社會新鮮人意外險申請，在10月31日前投保且完成核保者，就有機會抽SWITCH、AirPods、500元超商禮券等超過200個好禮，讓新北求職青年更有保障的去逐夢。

而科技的改變與進步，加速了全球創業風潮，新北市以板橋為中心，連結在地資源，發展特色產業，打造衛星型創業基地，目前已成立5處青創基地，培育不同領域團隊。

錢念群說，今年下半年會再成立新店寶高數位基地及新店斯馨段未來基地等2處主題基地，其中寶高數位基地即將在10月27日揭牌，明年將再陸續新增土城員和段、土城城林段及中和安邦段3處育成中心。未來，將結合雙北地區26所大學育成中心創業資源，促進產官學合作，提供更多創業資源，讓青年創業更上手。

新北市長侯友宜表示，青年朋友看法不僅要傾聽，更要讓他們有所發揮，公共議題的落實，青年局透過各式宣導溝通的方式，讓年輕人看到民主的價值和典範，未來的民主，才能由他們來守護。

侯友宜說，近幾年因疫情大幅改變消費行為模式與職業市場結構，無論是創業者或是求職者都需要加快職能精進的腳步，青年局為扶植青年，開設多元職涯培力課程，厚實青年朋友多元的就業技能以強化未來就業準備，協助青年職涯定向並減少職涯探索的迷惘。